Convocati Como per l’Inter l’elenco completo di Fabregas | la scelta su Jesus Rodriguez

Il Como ha comunicato l’elenco dei convocati in vista della partita contro l’Inter, prevista per domenica 12 aprile alle 20:45 allo stadio Sinigaglia. Tra i giocatori chiamati da Fabregas ci sono anche Jesus Rodriguez, mentre la lista completa è stata resa nota. La squadra si sta preparando per il match che rappresenta un appuntamento importante nel calendario di questa stagione.

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