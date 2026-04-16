Commissione consiliare tra errori e polemiche | scatta la bagarre aula abbandonata

Durante la seduta dedicata al bilancio consuntivo del Comune di Ferrara, si sono verificati diversi momenti di tensione che hanno portato all’abbandono dell’aula. La discussione tra i membri della commissione si è accesa, provocando una bagarre che ha interrotto i lavori. Mercoledì 15, l’evento ha attirato l’attenzione, con il consigliere del Partito Democratico che ha espresso commenti sulla situazione.

La seduta sul bilancio consuntivo del Comune di Ferrara fa discutere. A commentare ciò che è accaduto mercoledì 15 nell’aula di palazzo municipale è Davide Nanni, consigliere Pd. Un pomeriggio teso, con la stessa opposizione che ha anche abbandonato la seduta. “La Commissione Consiliare – spiega.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Scillato resta senza medico di base e scatta la protesta: occupata l'aula consiliareLa comunità segnala criticità nel servizio sanitario locale: effettuata la richiesta per avere un professionista stabile a disposizione almeno tre... Contributi sport: scontro Salis-Bianchi in aula tra bagarre, applausi e accuseMomenti di tensione nel consiglio comunale di oggi, martedì 14 aprile, durante la discussione di un'interrogazione sui contributi per gli eventi... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Commissione consiliare tra errori e polemiche: scatta la bagarre, aula abbandonata. Difese a mare, a Chiavari dopo la commissione consiliare di ieri l’opposizione attacca duramente l’amministrazioneL’amministrazione comunale di Chiavari ha avviato la rescissione del contratto con l’azienda incaricata dei lavori di realizzazione delle difese a mare a causa ... radioaldebaran.it Commissione errori: in 8 mesi 120 segnalazioniCirca 120 segnalazioni di errori in appena 8 mesi di vita. È la prima stima della Commissione d’inchiesta sugli errori sanitari e disavanzi sanitari regionali, presieduta da Leoluca Orlando. Oltre ... quotidianosanita.it