Commissione consiliare tra errori e polemiche | scatta la bagarre aula abbandonata

Da ferraratoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seduta dedicata al bilancio consuntivo del Comune di Ferrara, si sono verificati diversi momenti di tensione che hanno portato all’abbandono dell’aula. La discussione tra i membri della commissione si è accesa, provocando una bagarre che ha interrotto i lavori. Mercoledì 15, l’evento ha attirato l’attenzione, con il consigliere del Partito Democratico che ha espresso commenti sulla situazione.

La seduta sul bilancio consuntivo del Comune di Ferrara fa discutere. A commentare ciò che è accaduto mercoledì 15 nell’aula di palazzo municipale è Davide Nanni, consigliere Pd. Un pomeriggio teso, con la stessa opposizione che ha anche abbandonato la seduta. “La Commissione Consiliare – spiega.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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