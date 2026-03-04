Scillato resta senza medico di base e scatta la protesta | occupata l' aula consiliare

A Scillato, alcuni cittadini stanno protestando per la mancanza di un medico di base nel paese. Di conseguenza, l’aula consiliare è stata occupata dai residenti che esprimono il loro disagio. La protesta si svolge in questi giorni e riguarda le difficoltà legate al servizio di medicina di base nel comune. La situazione ha portato a una mobilitazione collettiva da parte della comunità.

La comunità segnala criticità nel servizio sanitario locale: effettuata la richiesta per avere un professionista stabile a disposizione almeno tre giorni a settimana Un gruppo di cittadini di Scillato sta manifestando in questi giorni il proprio disagio “per le problematiche legate al servizio di medicina di base nel comune”. La protesta nasce dalla mancata assegnazione definitiva di un medico di base, situazione che perdura dal 15 febbraio 2026. I residenti si sono riuniti spontaneamente nell’aula consiliare del Comune, alla presenza delle autorità locali e delle massime autorità sanitarie regionali e territoriali, per discutere delle criticità emerse riguardo alla nomina del nuovo medico di base definitivo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Medico di base in pensione: scatta l’allarme In aula con i doppi turni per tre settimane: al Giulio Cesare-Romanazzi scatta la protesta degli studentiPer tre settimane, dal 9 febbraio fino al 20 marzo, per gli studenti del Giulio Cesare-Romanazzi che frequentano il plesso di viale Einaudi...