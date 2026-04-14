Contributi sport | scontro Salis-Bianchi in aula tra bagarre applausi e accuse

Oggi, durante il consiglio comunale, si sono verificati momenti di forte tensione mentre si discuteva di un’interrogazione sui contributi destinati agli eventi sportivi. La seduta è stata caratterizzata da scontri tra due consiglieri, con insulti e richieste di intervento, accompagnate da applausi da parte di alcuni presenti. La discussione si è protratta per diversi minuti, tra continui scambi di accuse e interruzioni.