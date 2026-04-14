Contributi sport | scontro Salis-Bianchi in aula tra bagarre applausi e accuse
Oggi, durante il consiglio comunale, si sono verificati momenti di forte tensione mentre si discuteva di un’interrogazione sui contributi destinati agli eventi sportivi. La seduta è stata caratterizzata da scontri tra due consiglieri, con insulti e richieste di intervento, accompagnate da applausi da parte di alcuni presenti. La discussione si è protratta per diversi minuti, tra continui scambi di accuse e interruzioni.
Momenti di tensione nel consiglio comunale di oggi, martedì 14 aprile, durante la discussione di un'interrogazione sui contributi per gli eventi sportivi, tra accuse incrociate, bagarre e applausi.L'affondo di Bianchi (FdI): “Risposte negate e bandi che non arrivano”L'articolo 54 è stato.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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