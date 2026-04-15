Parma resiste ma il commercio arretra | oltre 8mila negozi persi in Emilia-Romagna in dieci anni

Negli ultimi dieci anni, in Emilia-Romagna, sono stati chiusi oltre 8.000 negozi, con un conseguente calo delle attività commerciali nelle città della regione. Parma, nonostante resista, ha visto comunque un progressivo svuotamento dei centri storici e una diminuzione delle attività di vendita al dettaglio. Le serrande abbassate e le botteghe che chiudono rappresentano un fenomeno diffuso che interessa tutte le province, anche se con intensità variabile.

Negozi che chiudono, serrande che si abbassano e centri storici sempre più svuotati. La desertificazione commerciale è una realtà consolidata anche in Emilia-Romagna e coinvolge, seppur con intensità diverse, tutte le province della regione, Parma compresa.Secondo i dati del primo Osservatorio.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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