Il nuovo consiglio dell’Ordine dei commercialisti di Macerata e Camerino si è insediato ufficialmente il 10 marzo 2026. L’assemblea ha eletto la presidente, e il consiglio rimarrà in carica fino al 22 febbraio 2030. La composizione comprende membri provenienti da entrambe le città. L’insediamento si è svolto alla presenza dei rappresentanti dell’Ordine locale.

Macerata, 10 marzo 2026 - Si è insediato ufficialmente il nuovo consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Macerata e Camerino, che resterà in carica fino al 22 febbraio 2030. Il passaggio di consegne tra il presidente uscente, Luca Mira, e la nuova presidente, la fiuminatese Lidia Lebboroni, è avvenuto nella sede dell’Ordine alla presenza dei neoletti, dei consiglieri uscenti e dei nuovi componenti del Collegio dei revisori e del Comitato pari opportunità. Nella prima seduta sono state attribuite le cariche istituzionali che affiancheranno la presidente per il prossimo quadriennio: Roberto D’Ascanio vicepresidente, Federica Frattani consigliere segretario e Claudio Angeletti consigliere tesoriere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ordine dei commercialisti, Lidia Lebboroni nuova presidente

