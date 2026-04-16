Nella Maremma si registra un risultato elettorale significativo tra i commercialisti, con una vittoria netta che dimostra il sostegno locale. Questo risultato rafforza la presenza dell’area nei processi decisionali a livello centrale, aprendo nuove prospettive per il settore economico locale. La vittoria si inserisce in un quadro più ampio di rinnovamento e di crescita per il territorio, che si affaccia con determinazione nel panorama nazionale.

Il tessuto economico della Maremma trova una nuova, autorevole interfaccia nei tavoli decisionali di Roma. A seguito delle consultazioni per il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili, avvenute lo scorso 15 aprile 2026, la voce del territorio grossetano è stata ufficialmente confermata ai vertici della categoria. Tra i protagonisti della tornata elettorale spicca la rielezione di Elbano De Nuccio alla presidenza, accompagnato tra i consiglieri da Gianluca Ancarani, professionista con base a Grosseto e Follonica, la cui presenza garantisce la continuità di un dialogo diretto tra le esigenze delle imprese locali e le politiche nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Commercialisti: la Maremma guida il cambiamento con un voto schiacciante

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