Bangladesh | Nuova Era Politica con il Bnp al Governo Tra Aspettative di Cambiamento e Dubbi sul Voto

13 feb 2026

Il Bangladesh vive una svolta politica dopo che il Bangladesh Nationalist Party (Bnp) ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle ultime elezioni parlamentari, conquistando 212 dei 299 seggi in palio, sotto gli occhi di una nazione divisa tra speranze di cambiamento e dubbi sulla legittimità del voto.

Bangladesh: Il Nazionalismo al Potere e le Sfide di un Nuovo Inizio. Il Bangladesh Nationalist Party (Bnp) ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle recenti elezioni parlamentari, conquistando 212 dei 299 seggi in palio e segnando la fine di un’era politica dominata da Sheikh Hasina. Guidato da Tarique Rahman, il Bnp si appresta a formare un nuovo governo, in un contesto segnato da aspettative di cambiamento e da persistenti dubbi sull’integrità del processo elettorale. La vittoria ha suscitato reazioni contrastanti a livello internazionale, con riconoscimenti da parte di Stati Uniti e India, ma anche accuse di irregolarità da parte di alcune forze politiche interne.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

