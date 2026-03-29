Un gruppo di giovani commercialisti ha deciso di assumere un ruolo attivo nel panorama professionale, proponendo iniziative per promuovere modifiche nel settore. Con una spinta politica, questa categoria mira a influenzare le decisioni e a partecipare direttamente ai processi di riforma. La loro posizione si distingue per un impegno volto a portare avanti proposte di cambiamento, senza limitarsi a commentare le evoluzioni in corso.

Dal Congresso di Napoli emerge una linea chiara: meno burocrazia, più fiducia e nuove opportunità professionali. L’Unione di Piacenza rilancia con due iniziative su Terzo Settore e temporary management I giovani dottori commercialisti non intendono più limitarsi a interpretare il cambiamento: intendono guidarlo. È questo, in sintesi, il messaggio politico emerso con forza dal Congresso nazionale di Napoli, dove la componente più dinamica della categoria ha delineato una visione chiara, concreta e, per certi versi, volutamente provocatoria. Non si tratta di una rivendicazione corporativa, bensì di una presa di posizione responsabile. Il sistema professionale, così come oggi strutturato, rischia infatti di comprimere energie, competenze e prospettive. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Giovani commercialisti, dalla categoria una spinta politica per il cambiamento

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