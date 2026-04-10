Silvia Salis, sindaca di Genova, ha dichiarato di essere disponibile a sfidare Giorgia Meloni. La sua amministrazione, in carica da un anno, è stata al centro di alcune iniziative antifasciste, ma non ha ancora presentato un progetto politico dettagliato. La sua figura riceve attenzione, anche se alcuni osservatori mettono in discussione la sua esperienza e il suo ruolo in potenziali sfide elettorali.

Silvia Salis gode di ottima stampa. Perché, con tutto il rispetto, non si capisce per quale motivo una sindaca di Genova in carica da un anno, che ha fatto un paio di piroette antifasciste e nulla di più, possa avere le carte in regola per guidare una coalizione di governo. Eppure, il suo nome oggi viene nuovamente tirato in ballo come anti-Meloni. Le parole di Silvia Salis. “ Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest’attenzione nazionale mi lusinga”, ha detto la sindaca di Genova all’agenzia Bloomberg. Cioè a una delle più importanti agenzie giornalistiche del mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Silvia Salis si dice “disponibile” a sfidare Giorgia Meloni: la sindaca di Genova e l’idolatria del sé

Silvia Salis l’anti-Meloni? La sindaca di Genova apre a una candidatura nazionale: «Se me lo chiedessero, ci penserei»Silvia Salis non chiude del tutto alla possibilità di una futura candidatura nazionale e, anzi, ammette che prenderebbe in considerazione...

Silvia Salis dice no alle primarie ma: "Io anti-Meloni? Se me lo chiedono sì""Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione.

Temi più discussi: Silvia Salis: Con me la musica è cambiata, non sono la sindaca del porto; Silvia Salis contro le sanzioni ai parlamentari anti-remigrazione: Mi sbaglio o il centro sociale di Casapound non è stato ancora sgomberato?; Durante la commissione comunale dedicata al futuro restyling della stadio di Genova è intervenuto il sindaco di Genova Silvia Salis promettendo che dentro l’impianto non ci sarà alcun centro commerciale ma solo negozi tematici legati allo sport e un centro m; Centopiazze, domani a Brescia la sindaca di Genova Silvia Salis.

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Silvia Salis: Io anti-Meloni? Se lo chiedessero...Bloomberg dedica alla sindaca di Genova un lungo servizio descrivendola come il volto nuovo italiano e possibile antagonista alle urne ... huffingtonpost.it

È un nome che circola da tempo, quello di Silvia Salis: sarà lei l’anti-Meloni Picchi di popolarità altissimi, un profilo che potrebbe mettere d’accordo i tanti pezzi del campo largo. In passato ha bocciato il metodo delle primarie - “Sbagliate, rischiano di dividere - facebook.com facebook

Silvia Salis: “Candidata anti-Meloni Se lo chiedono lo prenderei in considerazione”. In un’intervista a Bloomberg ribadisce il suo no alle primarie ma aggiunge: “Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei in considerazione”. x.com