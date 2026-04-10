Silvia Salis l’anti-Meloni? La sindaca di Genova apre a una candidatura nazionale | Se me lo chiedessero ci penserei

La sindaca di Genova ha dichiarato di essere aperta all’ipotesi di una candidatura a livello nazionale, affermando che valuterebbe una proposta qualora arrivasse. In un’intervista, ha precisato di non escludere affatto questa possibilità e di riflettere su eventuali opportunità future. La sua posizione sembra mantenere una certa disponibilità senza yet confermare un impegno concreto.

Silvia Salis non chiude del tutto alla possibilità di una futura candidatura nazionale e, anzi, ammette che prenderebbe in considerazione un’eventuale proposta. «Sarebbe una bugia dire che non ci penserei», afferma in un’intervista a Bloomberg, che le dedica un ampio profilo definendola «un volto nuovo della politica italiana» e una possibile sfidante di Giorgia Meloni. Secondo l’analisi dell’agenzia, la recente sconfitta referendaria subita dalla premier avrebbe dato nuovo slancio all’opposizione, aprendo spazi per figure emergenti. Ed è proprio in questo contesto che la sindaca di Genova – eletta a capo di una coalizione di centrosinistra – viene indicata come una possibile protagonista in grado di intercettare il consenso di un’area progressista in cerca di rinnovamento. 🔗 Leggi su Open.online

Silvia Salis apre alla candidatura: “Se mi chiedessero di essere l’anti-Meloni, lo prenderei in considerazione”Silvia Salis viene allo scoperto e apre alla possibilità di essere lei il volto del centrosinistra alle prossime elezioni politiche.

Silvia Salis: “Una candidatura anti-Meloni? La valuterei se lo chiedono”ABBONATI A DAYITALIANEWS L’attenzione nazionale e l’intervista a Bloomberg Silvia Salis, attuale sindaca di Genova, non esclude la possibilità di una...

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Silvia Salis: «Io l'anti-Meloni? Se mi chiedessero di candidarmi lo prenderei in considerazione»«Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga». Lo dice Silvia ... ilmattino.it

Silvia Salis: «Io anti-Meloni? Se mi chiedessero di candidarmi ci penserei»La sindaca di Genova, volto nuovo della sinistra italiana, non parteciperà alle primarie: «Ma una richiesta unificante la prenderei in considerazione, quest’attenzione nazionale mi lusinga» ... unionesarda.it

"Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga". Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo serv - facebook.com facebook

Silvia Salis: “Candidata anti-Meloni Se lo chiedono lo prenderei in considerazione”. In un’intervista a Bloomberg ribadisce il suo no alle primarie ma aggiunge: “Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei in considerazione”. x.com