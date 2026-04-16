Come Rimini è finita nella propaganda iraniana tra Trump e Meloni

Recentemente, un post della diplomazia iraniana ha cercato di rassicurare il governo italiano dopo le critiche rivolte dalla precedente amministrazione americana alla premier italiana. Nel messaggio, Rimini è stata menzionata in un contesto che ha suscitato molte reazioni sui social, con alcuni utenti che si sono chiesti quale sia il legame tra la città e la questione iraniana. La vicenda ha attirato l’attenzione di commentatori ed esperti, che hanno analizzato le implicazioni della comunicazione diplomatica.

In una lista di città italiane può sembrare fuori posto. Ma negli anni è diventata un piccolo nodo nostrano della diaspora iraniana, tra studio, migrazione e reti sociali Rimini? Che cosa c’entra Rimini con l’Iran? Se lo chiedono in molti commentando il post con cui la diplomazia iraniana ha tentato di rassicurare il governo italiano dopo le critiche di Donald Trump a Giorgia Meloni. «Non le importa», alla presidente del Consiglio, «se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità», ha dichiarato martedì il presidente statunitense al Corriere della Sera. La risposta di Teheran è...🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana in una notte: il conto alla rovescia e l'ultimatum

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