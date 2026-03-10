I consiglieri di Trump cercano di limitare la durata del conflitto, mentre l’Iran ha attivato la sua propaganda. Il segretario alla Difesa americano afferma che l’Iran sta subendo pesanti perdite. La situazione si sviluppa con interventi pubblici e dichiarazioni ufficiali che evidenziano le tensioni in corso.

Washington promette la sconfitta totale dell’Iran, ma tra i consiglieri di Trump cresce l’ansia per una guerra lunga e per l’aumento dei prezzi dell’energia. La comunicazione resta “volatile”, come il fronte militare L'Iran “è un cancro negli affari globali”, ci dice Bret Stephens. Tre scenari e le spaccature europee È facile immaginare il panico tra i consiglieri elettorali di Trump – si vota a novembre per le elezioni di metà mandato – e oggi il Wall Street Journal raccontava le pressioni interne per evitare che la guerra si prolunghi troppo: al momento il sostegno c’è, ma come dice il consigliere economico Stephen Moore, “quando il prezzo del gas e del petrolio aumenta, aumenta anche tutto il resto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I consiglieri di Trump puntano a un conflitto breve. La propaganda iraniana si è attivata

Articoli correlati

Gli Usa utilizzano basi britanniche per fermare l’offensiva iraniana. Nuova allerta negli Emirati. Trump minaccia di allargare il conflitto – La direttaNell’ottavo giorno della guerra del Medio Oriente, l’esercito di Israele continua gli attacchi a Teheran e accusa l’Iran di utilizzare bombe a...

Il pulsante rosso di Trump, gli Epstein Files e le Borse che crollano: cosa c’è nel video di propaganda in stile Lego della Tv di Stato iranianaMentre missili e droni continuano a volare per i cieli del Medio Oriente lasciando dietro di sé una scia di distruzione, la guerra in corso tra Stati...

Donald Trump: Voglio solo la libertà per il popolo iraniano

Approfondimenti e contenuti su I consiglieri di Trump puntano a un...

Temi più discussi: La telefonata di Netanyahu a Trump che ha dato il via libera all'attacco dell'Iran: Sappiamo dove si incontreranno Khamenei e i suoi consiglieri; Guerra in Iran, il sindaco di Landriano in Consiglio contro Trump: Pedofilo e guerrafondaio; Merz all'incontro con Trump: Dalla stessa parte contro il regime iraniano; Iran, una guerra voluta da Trump seguendo l’agenda Netanyahu.

La telefonata di Netanyahu a Trump che ha dato il via libera all'attacco dell'Iran: «Sappiamo dove si incontreranno Khamenei e i suoi consiglieri»Il 23 febbraio il premier israeliano ha avvisato il presidente americano delle informazioni ottenute dall'intelligence. Per il Pentagono l’ordine di attacco è stato dato da Trump il 27 febbraio mentre ... corriere.it

Iran, Trump e la tentazione delle truppe di terra: ecco perché il presidente vuole i soldati sul terrenoLa tentazione del presidente rivelata da due fonti a Nbcnews avrebbe come obiettivo la replica del modello Venezuela ... adnkronos.com

Nuovi raid israeliani a sud di Beirut. Londra: «Regno Unito-Italia-Germania lavorano a opzioni per proteggere le navi a Hormuz». Media: Trump disponibile a parlare con l’Iran. Raid Idf a Teheran. Nuovo attacco dell'Iran agli Emirati arabi - facebook.com facebook

#lariachetira Guerra Russia-Ucraina, Kasparov: “Le mosse di Trump stanno aiutando Putin” x.com