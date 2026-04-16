Come difendersi dai cafoni in viaggio

Recentemente sono aumentati i casi di persone che disturbano i passeggeri durante i viaggi, utilizzando metodi come videochiamate ad alto volume e ascoltando musica senza cuffie sui mezzi pubblici. Si sono diffuse anche situazioni di comportamenti considerati scortesi, con alcuni individui che non rispettano le regole di civile convivenza. È possibile adottare alcune strategie per mantenere la tranquillità, cercando di gestire le situazioni con discrezione e rispetto.

Videochiamate urlate ora anche in aereo, musica a tutto volume sui mezzi pubblici. Ecco i metodi per tenere a bada i disturbatori, con eleganza.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Come difendersi dai cafoni in viaggio Notizie correlate “Occhio alla truffa”: a Borgo Ferrovia incontri per difendersi dai raggiriPromuovere la sicurezza e la consapevolezza dei cittadini attraverso l’informazione e il confronto diretto con le istituzioni. Truffe agli anziani, come difendersi dai raggiri? Incontro pubblico a FiumicinoFiumicino, 10 aprile 2026 – Si terrà martedì 22 aprile alle ore 10:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, un incontro pubblico...