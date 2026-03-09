Occhio alla truffa | a Borgo Ferrovia incontri per difendersi dai raggiri

A Borgo Ferrovia si tengono incontri intitolati “Occhio alla truffa” per informare i cittadini sui rischi dei raggiri e fornire strumenti utili per riconoscerli. Durante gli incontri, vengono spiegate le principali truffe e si risponde alle domande dei partecipanti, con l’obiettivo di aumentare la vigilanza e la conoscenza delle tecniche usate dai truffatori.

Promuovere la sicurezza e la consapevolezza dei cittadini attraverso l’informazione e il confronto diretto con le istituzioni. Con questo obiettivo la sede dell’associazione ospiterà i corsi “Occhio alla truffa”, un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui principali raggiri che colpiscono la popolazione. Gli incontri avranno l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sui principali tentativi di truffa e su come riconoscerli e difendersi. Durante i corsi verranno illustrati esempi concreti di raggiri, sia quelli più tradizionali – come i falsi operatori che si presentano a domicilio – sia le truffe più recenti legate all’uso del telefono e di internet. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

