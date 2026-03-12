Profili di responsabilità del dirigente scolastico e del DSGA nella gestione dei rifiuti e nel sistema RENTRI

Da orizzontescuola.it 12 mar 2026

Il procedimento riguarda le responsabilità del dirigente scolastico e del DSGA nella gestione dei rifiuti e nel sistema RENTRI. Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è stato istituito con un decreto, e il focus si concentra sulle figure amministrative coinvolte nella corretta registrazione e gestione dei rifiuti nelle scuole. Il testo analizza i compiti e le eventuali criticità legate alla conformità delle procedure.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in attuazione dell’art. 188-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale). Nelle istituzioni scolastiche la gestione dei rifiuti pericolosi non è un tema “solo tecnico”: è un segmento della responsabilità amministrativa del dirigente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

