Profili di responsabilità del dirigente scolastico e del DSGA nella gestione dei rifiuti e nel sistema RENTRI

Il procedimento riguarda le responsabilità del dirigente scolastico e del DSGA nella gestione dei rifiuti e nel sistema RENTRI. Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è stato istituito con un decreto, e il focus si concentra sulle figure amministrative coinvolte nella corretta registrazione e gestione dei rifiuti nelle scuole. Il testo analizza i compiti e le eventuali criticità legate alla conformità delle procedure.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in attuazione dell’art. 188-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale). Nelle istituzioni scolastiche la gestione dei rifiuti pericolosi non è un tema “solo tecnico”: è un segmento della responsabilità amministrativa del dirigente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Tutela del personale scolastico: responsabilità del Dirigente, privacy profili risarcitoriNelle prossime settimane saranno pubblicati articoli di approfondimento giuridico e modelli documentali scaricabili dedicati alla tutela del... Le scuole che non producono rifiuti pericolosi: obblighi, procedure e responsabilità nel sistema RENTRIIl Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D. Aggiornamenti e notizie su Profili di responsabilità del dirigente... Temi più discussi: 26/27 marzo - Governare la scuola. Profili di responsabilità e strumenti di tutela; Questioni attuali in tema di responsabilità e danno: quantificazione, personalizzazione e ricadute patrimoniali; Institutional Protection Scheme: profili di vigilanza - DB; La riforma del Regolamento ANAC riallinea l’accesso civico e documentale alla disciplina speciale degli appalti pubblici. Tutela del personale scolastico: responsabilità del Dirigente, privacy profili risarcitoriNelle prossime settimane saranno pubblicati articoli di approfondimento giuridico e modelli documentali scaricabili dedicati alla tutela del personale scolastico nei casi di aggressione. Il dossier af ... orizzontescuola.it Obbligo vaccinale e sistema scolastico: quadro normativo, procedure amministrative e profili di responsabilità dei docentiLa disciplina dell’obbligo vaccinale per i minori iscritti alle istituzioni scolastiche si inserisce nel più ampio sistema di tutela della salute pubblica previsto dall’ordinamento giuridico italiano ... orizzontescuola.it Napoli su Zeballos: talento del Boca nel mirino Il SSC Napoli continua a monitorare profili giovani e di prospettiva in vista delle prossime sessioni di mercato. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boc facebook La piattaforma di messaggistica di Meta lancia i profili dedicati ai pre-adolescenti controllati dai genitori. Obiettivo: permettere ai ragazzi di comunicare su WhatsApp in modo più sicuro, con impostazioni rigide e nuovi strumenti di supervisione. Ecco quali sono x.com