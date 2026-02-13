Dal ritiro alle corse inizia la stagione della Sc Padovani con tre appuntamenti

C’è impazienza per il debutto stagionale della Sc Padovani Polo Cherry Bank, che ha concluso il ritiro in Spagna nelle ultime ore e ora si prepara a disputare i primi tre appuntamenti del campionato, segnando così l’inizio ufficiale della stagione.

La rinnovata formazione padovana, concluso il ritiro spagnolo proprio nelle scorse ore, è rientrata in Italia ed è pronta a misurarsi con il gruppo C'è impazienza per il debutto stagionale della Sc Padovani Polo Cherry Bank. La rinnovata formazione padovana, concluso il ritiro spagnolo proprio nelle scorse ore, è rientrata in Italia ed è pronta a misurarsi con il gruppo. «Ci siamo è innegabile dire che c'è molta attesa su questo inizio di stagione al quale ci approcciamo con la consapevolezza di aver messo insieme un gruppo omogeneo capace di far bene su tracciati diversi tra loro. La squadra ha lavorato molto bene durante la preparazione invernale per cui c'è voglia di dar battaglia in gruppo sin da subito», ha sottolineato il Team Manager Alessandro Petacchi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su padovani ritiro

La nuova stagione della Sc Padovani Polo Cherry Bank 2026 prende avvio dalla Cappella degli Scrovegni, un sito di grande valore storico e artistico riconosciuto dall’UNESCO.

La Sc Padovani Polo Cherry Bank si prepara alla nuova stagione con la presentazione al Pedrocchi, dopo il raduno invernale di Riccione.

Ultime notizie su padovani ritiro

Argomenti discussi: Dal Teide al UAE Tour. Caro Slongo, come ha lavorato Elisa?; Bardiani CSF 7 Saber: le formazioni per le tre corse spagnole; DALLE CORSE IN AUSTRALIA AL RITIRO DEL GEMELLO, ADAM YATES E' PRONTO PER IL TOUR OF OMAN; La stagione di Mads Pedersen non poteva partire peggio: frattura a polso e clavicola.

Ritiro Jacobs, arriva l’annuncio sull’addio alle corseArrivano importanti dichiarazioni che coinvolgono anche un campione del calibro di Marcell Jacobs. Ora può cambiare tutto. Quando parliamo di Marcell Jacobs parliamo di uno sportivo che comunque vada ... diregiovani.it

Simon Yates annuncia il ritiro dal ciclismo professionistico: lo scorso maggio aveva conquistato il Giro d'ItaliaIl ciclismo britannico saluta uno dei suoi protagonisti. Simon Yates, classe 1992, ha deciso di dire addio alle corse su strada. La notizia è stata comunicata dallo stesso corridore attraverso un ... ilmessaggero.it

Il ritiro, per il forese, dovrebbe avvenire a cadenza di 15 giorni. Ma l’ultimo servizio non è stato effettuato in tutta l’area e i residenti hanno proceduto con le segnalazioni - facebook.com facebook