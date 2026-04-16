Colpo mancato da 10.000 euro nella boutique degli storioni

Nella zona di Goito, un tentativo di furto è avvenuto presso una boutique specializzata in prodotti di lusso legati agli storioni. Si tratta di un allevamento mantovano gestito dalla Società agricola Naviglio, nota per il marchio Cru Caviar, primo produttore italiano di caviale beluga, attivo nel settore da quarantacinque anni. L’episodio si è concluso senza che il ladro riuscisse a portare via i circa 10.000 euro di merce.

, l'allevamento mantovano – in territorio di Goito – della Società agricola Naviglio, azienda guidata dalla famiglia Bettinazzi il cui brand di riferimento è Cru Caviar, primo produttore italiano di caviale beluga, sul mercato da 45 anni.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Notizie correlate

Giugliano, in sei svaligiano “Ricerca” boutique in due minuti: colpo da migliaia di euroUn colpo da svariate migliaia di euro di capi di abbigliamento quello messo a segno nella notte tra venerdì e sabato a Giugliano.

Inviti moda: da puzzle a chiavi, oggetti da 10.000 euroMercoledì 11 marzo 2026 segna una data simbolica per gli amanti della moda che collezionano oggetti di culto.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Catanzaro, contro il Monza è mancato solo il colpo del ko; Mancato rinnovo del contratto di lavoro, giornalisti di nuovo in sciopero: presidio in Prefettura; Il Milan sogna un altro colpo Modric e si muove per Lewandowski: è derby con la Juve; Ca’ Robinia, tutti assolti dopo 10 anni: Non fu corruzione.

Mps, colpo di scena in assemblea: Delfin vota la lista Lovaglio che sbaraglia col 50% la lista del Cda targata Caltagirone. L'ex Ad torna alla guida x.com

Un uomo di 57 anni è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla gamba - facebook.com facebook