Nella notte tra venerdì e sabato, sei persone hanno svaligiato una boutique a Giugliano, portando via capi di abbigliamento per un valore di diverse migliaia di euro. Il furto è durato circa due minuti, durante i quali i malviventi hanno forzato le serrature e si sono impossessati della merce presente nel negozio. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi.

Un colpo da svariate migliaia di euro di capi di abbigliamento quello messo a segno nella notte tra venerdì e sabato a Giugliano. I malviventi hanno preso di mira il negozio di abbigliamento "Ricerca" tra via Allende e via Maristi. In sei, incappucciati, a bordo di due auto, hanno portato a compimento il raid in appena due minuti. Grazie alle telecamere di videosorvelgianza l’intera scena è stata ripresa. Si nota un’auto ferma in via Allende, un’altra in via Maristi. Quella in via Allende ha distrutto la panchina presente dinanzi la vetrina dell’attività commerciale, poi i malviventi con un martello hanno rotto il vetro riuscendo ad introdursi all’intenro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, in sei svaligiano “Ricerca” boutique in due minuti: colpo da migliaia di euro

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