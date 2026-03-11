Inviti moda | da puzzle a chiavi oggetti da 10.000 euro

Mercoledì 11 marzo 2026 è la data in cui viene messo in vendita un set di inviti moda, tra cui pezzi unici come puzzle e chiavi. Questi oggetti, destinati a collezionisti, hanno un valore stimato di circa 10.000 euro ciascuno. L’evento attira l’attenzione di appassionati e esperti, interessati a possedere pezzi rari e di culto legati al mondo della moda.

Mercoledì 11 marzo 2026 segna una data simbolica per gli amanti della moda che collezionano oggetti di culto. Gli inviti alle sfilate, da semplici fogli di carta a veri e propri pezzi d'arte, raccontano la storia di stilisti come John Galliano e Martin Margiela. Questi biglietti non sono più solo un mezzo informativo, ma diventano il primo atto dello spettacolo stesso. L'evoluzione è netta: si passa da comunicazioni formali a oggetti complessi come puzzle, sedie in miniatura o cassette VHS. La trasformazione ha reso questi oggetti preziosi al punto che alcuni esemplari raggiungono cifre a quattro zeri all'asta. Il valore di mercato conferma quanto l'oggetto sia diventato parte integrante dell'esperienza di moda.