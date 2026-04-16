Colpo di scena a Mps | torna Lovaglio In sella grazie ai Del Vecchio e a Bpm

A Mps torna alla guida l’amministratore delegato del risanamento, grazie al sostegno di Delfin, che ha votato insieme a Blackrock e Bpm. La nomina ha portato alla sconfitta della lista sostenuta dall’ex presidente e da alcuni azionisti di rilievo. La decisione si è consumata in un’assemblea in cui si sono confrontate le diverse fazioni. La vicenda ha avuto un esito inatteso rispetto alle aspettative di alcuni investitori.

L’ad del risanamento rientra al suo posto con il blitz di Delfin, che vota con Blackrocke Banco. Sconfitta la lista di Fabrizio Palermo sostenuta da Caltagirone. Governo spettatore. Certe assemblee degli azionisti iniziano come una messa cantata e finiscono come una corrida. A Siena, ieri, si è passati dall’incenso al confronto nel giro di poche ore, con il Monte dei Paschi che ha fatto quello che gli riesce meglio da secoli: sorprendere tutti, soprattutto chi era convinto di aver già vinto. Il titolo, secco, quasi da cronaca di altri tempi, potrebbe essere questo: Delfin e Banco rimettono Luigi Lovaglio sul Monte. L’amministratore delegato licenziato qualche giorno fa al termine di un consiglio d’amministrazione durato tre giorni torna trionfalmente al suo posto.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Colpo di scena a Mps: torna Lovaglio. In sella grazie ai Del Vecchio e a Bpm Notizie correlate Leggi anche: Mps, colpo di scena in assemblea: Plt vince con Lovaglio, decisiva Delfin con Bpm Leggi anche: Mps, colpo scena in assemblea: Plt vince con Lovaglio, decisiva Delfin con Bpm Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Colpo di scena nella moda: Stefano Gabbana lascia Dolce&Gabbana; Il mondo dei microdrama: gancio, tradimento, colpo di scena. Poi si paga; Giallo della ricina, colpo di scena: l'avvocato del marito rinuncia all'incarico; Mps, colpo di scena in assemblea. Stravince la lista di Plt Holding con Lovaglio ad. Mps, colpo di scena in assemblea: Plt vince con Lovaglio, decisiva Delfin con BpmColpo di scena all’assemblea dei soci di Mps. La lista di Plt Holding del socio Tortora che ha ricandidato Luigi Lovaglio alla carica di amministratore ... lapresse.it Uomini e donne, colpo di scena: discusso cavaliere esce dal programma in coppiaNell'ultima registrazione del dating show Mediaset è stata posta l'attenzione alle varie frequentazioni in corso nel Trono over ma si sono anche accesi i riflettori su Ciro e le sue corteggiatrici ... today.it C’è un colpo di scena nella storia di MPS e del suo ex manager: Luigi Lovaglio potrebbe tornare a fare l’amministratore delegato della banca, dopo essere stato licenziato appena la scorsa settimana - facebook.com facebook Mps, colpo di scena in assemblea: Delfin vota la lista Lovaglio che sbaraglia col 50% la lista del Cda targata Caltagirone. L'ex Ad torna alla guida x.com