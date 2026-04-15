Mps colpo di scena in assemblea | Plt vince con Lovaglio decisiva Delfin con Bpm

All’assemblea di Mps si è verificato un cambio di risultato rispetto alle attese. La lista di Plt Holding, sostenuta dal socio Tortora e con Luigi Lovaglio nuovamente candidato alla guida dell’istituto, ha ottenuto il 49,95% del capitale presente, prevalendo sugli altri candidati. La delibera si è decisa con questa percentuale, mentre il contributo decisivo è arrivato dalla partecipazione di Delfin, che ha influenzato l’esito del voto e la composizione dell’assemblea.

Colpo di scena all’assemblea dei soci di Mps. La lista di Plt Holding del socio Tortora che ha ricandidato Luigi Lovaglio alla carica di amministratore delegato ha prevalso ottenendo il consenso del 49,95% del capitale presente. Ago della bilancia Delfin, decisiva nel voto per la lista di Plt, e Banco Bpm. La lista del Cda, che era data favorita fino all’inizio della giornata dell’attesissima assemblea e che presentava come Ceo Fabrizio Palermo, si è fermata invece al 38,79%. Quella degli investitori istituzionali di Assogestioni ha incassato il 6,94%. Con la vittoria della lista di Plt e di Lovaglio, Cesare Bisoni sarà alla presidenza di Rocca Salimbeni.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mps, colpo di scena in assemblea: Plt vince con Lovaglio, decisiva Delfin con Bpm Notizie correlate Leggi anche: Mps, colpo scena in assemblea: Plt vince con Lovaglio, decisiva Delfin con Bpm Leggi anche: Mps, vince Lovaglio: Delfin e Banco Bpm determinanti per il ribaltone di Siena Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Banche, assemblee ad alta tensione per Mps mercoledì 15 e per Banco Bpm giovedì 16. Bper incorpora la Popolare di Sondrio; Mps, ecco il romanzo finanziario degli ultimi 40 giorni; Mps, Tortora contesta il licenziamento di Lovaglio: Decisione abnorme; Mps, l’assemblea in diretta: vince la lista Tortora, rieletto Luigi Lovaglio. Decisivi i voti di Delfin e Banco Bpm. Mps, vince Lovaglio: Delfin e Banco Bpm determinanti per il ribaltone di SienaColpo di scena all’assemblea di Monte dei Paschi di Siena, dove nel giro di poche ore si è consumato un ribaltone inatteso che ha ridefinito gli equilibri ai vertici dell’istituto ... adnkronos.com C’è un colpo di scena nella storia di MPS e del suo ex managerLuigi Lovaglio potrebbe tornare a fare l’amministratore delegato della banca, dopo essere stato licenziato appena la scorsa settimana ... ilpost.it A Mps vince Lovaglio, non Calta. Il pomeriggio più pazzo della storia bancaria italiana. Una mappa per provare a orientarsi. Di Mariarosaria Marchesano facebook Lovaglio torna al vertice di Mps: ribaltone in assemblea x.com