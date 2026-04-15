Durante l’assemblea di Mps si è verificato un colpo di scena con la vittoria della lista di Plt Holding, sostenuta dal socio Tortora, che ha ottenuto il 49,95% dei voti sul capitale presente. La stessa assemblea ha visto il sostegno di Delfin a Bpm, influenzando così gli assetti decisivi della banca. Luigi Lovaglio è stato confermato nel ruolo di amministratore delegato con il sostegno di questa maggioranza.

Colpo di scena all’assemblea dei soci di Mps. La lista di Plt Holding del socio Tortora che ha ricandidato Luigi Lovaglio alla carica di amministratore delegato ha prevalso ottenendo il consenso del 49,95% del capitale presente. Ago della bilancia Delfin, decisiva nel voto per la lista di Plt, e Banco Bpm. La lista del Cda, che era data favorita fino all’inizio della giornata dell’attesissima assemblea e che presentava come Ceo Fabrizio Palermo, si è fermata invece al 38,79%. Quella degli investitori istituzionali di Assogestioni ha incassato il 6,94%. Con la vittoria della lista di Plt e di Lovaglio, Cesare Bisoni sarà alla presidenza di Rocca Salimbeni.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mps, colpo scena in assemblea: Plt vince con Lovaglio, decisiva Delfin con Bpm

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