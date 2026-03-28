A Comacchio, cinque cittadini kosovari sono stati arrestati dopo un tentato furto in un supermercato di Rovigo. La banda, specializzata in furti nei supermercati del Nord Italia, è stata fermata dagli agenti mentre tentava di mettere a segno il colpo utilizzando attrezzi da scasso. L’operazione ha portato all’arresto dei sospettati e al sequestro degli strumenti impiegati durante il tentativo di furto.

Furto sventato e banda sgominata nella notte tra il 27 e il 28 marzo a Comacchio: cinque cittadini kosovari sono stati arrestati dalla Polizia dopo un tentativo di furto in un supermercato di Rovigo. I malviventi, specializzati in reati predatori ai danni di esercizi commerciali, sono stati sorpresi mentre cercavano di fuggire da un appartamento preso in affitto, utilizzando un’impalcatura esterna. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Padova, che hanno agito dopo settimane di indagini e appostamenti, riuscendo a bloccare la banda e a sequestrare numerosi attrezzi da scasso e refurtiva. La fonte della notizia e i... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Comacchio, ladri acrobati incastrati dopo il colpo al supermercato: 5 arresti

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