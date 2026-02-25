Ladri acrobati in azione | doppio colpo in serata cresce la paura

Tempo di lettura: 2 minuti Un doppio colpo messo a segno nella stessa fascia oraria tra Santo Stefano del Sole e Atripalda riaccende l’allarme sicurezza nell’hinterland avellinese. I ladri acrobati sono tornati in azione con modalità rapide e ben organizzate, colpendo due villette a poca distanza l’una dall’altra e lasciando dietro di sé abitazioni messe a soqquadro e residenti sempre più preoccupati. Il primo episodio si è verificato intorno alle 20 nelle contrade rurali di Santo Stefano del Sole. In quattro, vestiti di nero e con il volto travisato, sono entrati in azione con attrezzi da scasso e un piano preciso. Uno dei malviventi si è arrampicato lungo la parete esterna dell’abitazione fino a raggiungere il balcone del piano superiore, mentre i complici sono rimasti a terra a fare da palo. Una volta all’interno, il ladro ha rovistato in ogni stanza, svuotando cassetti e armadi, riuscendo a portare via oggetti di valore prima di dileguarsi nel buio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

