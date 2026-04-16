Il ministero dell'Economia ha pubblicato aggiornamenti riguardanti il bonus da 1.200 euro destinato a colf, badanti e babysitter, chiarendo le modalità di accesso al trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti. La comunicazione fornisce indicazioni sui requisiti necessari e sulle procedure da seguire, specificando anche che l'agevolazione può essere richiesta senza dover compilare il modello 730. La circolare ufficiale mira a facilitare la comprensione delle modalità di richiesta e di erogazione del bonus.

Il ministero dell'Economia fa chiarezza sul funzionamento del trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti. Quest'ultimo, infatti, permetterà ai lavoratori domestici, principalmente colf, badanti e babysitter, di accedere al cosiddetto bonus Renzi. Bonus che può arrivare a 1.200 euro all'anno. Come? Semplice: per i normali lavoratori dipendenti l'aumento è automatico in busta paga. Per i lavoratori domestici, che sono impiegati da famiglie private e quindi devono occuparsi da soli delle proprie tasse, la questione è più complessa. A maggior ragione se non viene presentato nessun modulo 730 al fisco. Il bonus - come spiega Quifinanza.it - spetta a tutti i lavoratori dipendenti, in diversa misura, con stipendi inferiori a 28mila euro annui.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Colf, badanti e babysitter: come ottenere il bonus da 1.200 € (senza 730)

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