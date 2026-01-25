Colf badanti e babysitter | Gallas Group assume nelle sedi di Roma anche senza esperienza

Gallas Group, azienda italiana specializzata nella selezione di colf, badanti e babysitter, apre due nuove sedi a Roma. L’azienda offre opportunità di lavoro anche a chi non ha esperienza e si impegna a supportare i professionisti nel settore dei servizi domestici e di assistenza. Questa espansione rafforza la presenza sul territorio e rafforza il suo impegno nel trovare soluzioni adatte alle esigenze di famiglie e professionisti.

Gallas Group, l'agenzia italiana specializzata nella selezione di colf e caregiver, ha annunciato l'apertura di due nuove filiali a Roma, confermando un piano di espansione in tutto il territorio nazionale. Attiva dal 2011 e autorizzata dal Ministero del Lavoro, l'azienda continua a potenziare i suoi servizi per le famiglie italiane e a creare nuove opportunità di lavoro nel settore domestico. I profili ricercati. Gallas Group ricerca personale per diversi ruoli: colf e collaboratori domestici, per pulizie, lavanderia, cucina e gestione della casa; badanti, per l'assistenza di persone anziane o con bisogni specifici;

