Coldiretti nuovi responsabili per Modena e Carpi

Coldiretti ha annunciato cambiamenti nei vertici degli uffici di Modena e Carpi. Gianluca Bellelli, che fino a ora ha ricoperto il ruolo di segretario di zona a Carpi, è stato nominato responsabile dell’ufficio di Modena e Bomporto. Contestualmente, Gabriele Pivetti, già a capo del comprensorio di Modena, assume ora la posizione di segretario di zona a Carpi. Questi cambiamenti sono stati comunicati ufficialmente dall’associazione.

Cambio della guardia per gli uffici Coldiretti di Modena e Carpi: Gianluca Bellelli, finora segretario di zona di Carpi, è il nuovo responsabile dell’ufficio di Modena e Bomporto mentre Gabriele Pivetti, già responsabile del comprensorio di Modena, è il nuovo segretario di zona di Carpi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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