Pallanuoto Sorride solo il Penta Modena Carpi e Formigine prime sconfitte

Questa settimana solo il Penta Modena sorride, vincendo di nuovo in serie B. Carpi e Formigine invece subiscono le prime sconfitte della stagione: la Coopernuoto Carpi crolla in C, mentre l’Onda Blu Formigine pareggia contro ASI Bologna in Promozione. La partita tra le due squadre di Formigine si è conclusa senza vincitori, lasciando tutte e tre le squadre con molto da rimontare.

Sorride solo il Penta Modena che torna al successo in B, si leccano le ferite per la prima sconfitta stagionale la Coopernuoto Carpi in C, ed Onda Blu Formigine in Promozione, dove la neonata Accademia Militare rischia molto: pari con ASI Bologna. Pallanuoto - Serie B, 7^ Giorn.: Jesina - RN Bologna 9-10; Can. Milano – Plebiscito PD 8-9; Rangers VI - N.C. Monza 9-19; Penta Modena - Recoaro CO 12-6; Brescia WP - Osimo 10-9. Classifica: Brescia WP punti 18, Osimo e Plebiscito 14, Can Milano e N.C. Monza 12, Penta Modena e RN Bologna 10, Jesina 7, Rangers Vicenza 4, Como N. 0. Serie C, 3^ Giorn.: 2000 PN Bologna – Riccione 14-9; Academy PC - Venere Azzurra SP 8-12; Bissolati CR – Reggiana 11-10; Coop Parma – Persicetana 12-7; Sporting Lodi - Coopernuoto Carpi 10-9. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto. Sorride solo il Penta Modena. Carpi e Formigine, prime sconfitte Approfondimenti su Pallanuoto Italia Pallanuoto. Penta, occasione Jesina per risalire Con l’inizio dei campionati di serie C e Promozione regionale, il weekend di pallanuoto modenese si presenta con alcune variazioni. Carpi-Sambenedettese 0-0 | Il Carpi non sa più far gol, con la Samb arriva solo un punticino Questa sera il Carpi non riesce a segnare e pareggia 0-0 contro la Sambenedettese. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pallanuoto Italia Argomenti discussi: Palombella Rossoblù – Restare in scia. Finisce 14-14 il match casalingo di Pallanuoto Vicenza contro Penta Modena #ErreSport #pallanuoto - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.