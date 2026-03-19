Savignano | 2 giorni di giochi e arte per la coesione sociale

A Savignano sul Rubicone si svolge dal 21 al 22 marzo l’edizione 2026 del Fantasy Valley Experience, un evento che porta in città attività di gioco e arte. Durante questi due giorni, vengono proposte diverse iniziative dedicate alla creatività e alla partecipazione collettiva, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’atmosfera di intrattenimento e confronto. L’evento si tiene nel centro cittadino e si rivolge a tutte le età.

Savignano sul Rubicone ospita dal 21 al 22 marzo l’edizione 2026 del Fantasy Valley Experience, un evento che trasforma due giorni in una piattaforma di creatività e gioco. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, spazia dall’Istituto Don Baronio al Romagna Shopping Valley, offrendo workshop di fumetto, mostre d’autore e spazi dedicati ai giochi da tavolo e al cosplay. L’evento si articola su due sedi distinte: sabato le attività artistiche si concentrano nell’Istituto Don Baronio, mentre domenica il fulcro si sposta nel centro commerciale. La mostra delle opere di Riccardo Crosa apre i lavori, seguita da laboratori pratici per i giovani tra i 6 e i 16 anni, curati dalla scuola di fumetto di Rimini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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