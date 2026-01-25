Torna la Fiera di Sant' Agata | il quartiere di San Fruttuoso si anima con 600 banchi

Il quartiere di San Fruttuoso si prepara a ospitare nuovamente la Fiera di Sant'Agata, che si terrà domenica 1° febbraio. L’evento, tra i più tradizionali e consolidati della città, vedrà l’allestimento di circa 600 banchi espositivi. Un’occasione per riscoprire le tradizioni locali e vivere un momento di comunità nel rispetto della storia e delle usanze del quartiere.

La manifestazione, legata al nome della santa venerata nell'omonima chiesa in via De Paoli, è infatti da sempre un evento storico-religioso molto.

