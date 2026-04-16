Cocaina dal confine al Locarnese | arrestato 47enne sequestri e indagine sul giro di spaccio

Nella regione sono stati effettuati sequestri di cocaina e un uomo di 47 anni è stato arrestato nell’ambito di un’indagine su un traffico che collega il confine con il Locarnese. Le forze dell’ordine stanno approfondendo le modalità dello spaccio, che potrebbe coinvolgere anche zone comprese tra il Locarnese e l’area comasca. L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Un traffico di cocaina tra il confine e il Locarnese, con possibili ramificazioni anche nell’area comasca. È questo lo scenario su cui stanno lavorando il Ministero pubblico ticinese e la polizia cantonale, che il 13 aprile hanno arrestato a Solduno un cittadino italiano di 47 anni, domiciliato.🔗 Leggi su Quicomo.it

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