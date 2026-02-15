Follina spaccio smantellato | 27enne arrestato con hashish cocaina e denaro Coinvolta anche la compagna in indagine

La polizia di Belluno ha smantellato una rete di spaccio a Follina, arrestando un uomo di 27 anni che aveva nascosto hashish, cocaina e denaro nella propria abitazione. La sua compagna è ora sotto indagine per averlo aiutato. Gli agenti hanno sequestrato sostanze stupefacenti e un’ingente somma di denaro durante l’operazione.

Follina, rete di spaccio smantellata: 27enne ai domiciliari, indagata la compagna. Un’operazione antidroga della Questura di Belluno ha portato all’arresto di un uomo di 27 anni, di nazionalità marocchina, a Follina, in provincia di Belluno. L’intervento, avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 febbraio 2026, ha rivelato il possesso di hashish, cocaina e una considerevole somma di denaro contante, oltre a materiale per il confezionamento della droga. Coinvolta nelle indagini anche la compagna del 27enne, una donna di 24 anni residente a Vittorio Veneto, indagata per possesso di cocaina. Un’indagine coordinata e un’ampia rete di supporto.🔗 Leggi su Ameve.eu Smantellato gruppo dedito allo spaccio di cocaina e hashish La polizia di Verona ha smantellato un gruppo che spaccia cocaina e hashish. Capaccio Paestum, trovato con hashish e cocaina: arrestato per spaccio