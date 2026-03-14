Verbania nascondeva la cocaina nelle tasche del gilet durante il giro di spaccio a Intra | arrestato

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Verbania con l'accusa di spaccio di cocaina. Durante un controllo a Intra, è stato trovato con più di 11 grammi di droga già suddivisa in dosi, e aveva nascosto la sostanza nelle tasche del gilet. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri.

Un arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Verbania. Un uomo di 42 anni è stato fermato in flagranza di reato nel pomeriggio del 12 marzo, dopo essere stato trovato in possesso di oltre 11 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronte per la vendita. Operazione della Squadra Mobile in zona Intra Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel corso di un’attività di controllo del territorio, mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile – sezione antidroga – hanno fermato un uomo di 42 anni nella zona di Intra, durante un controllo di routine. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Verbania, nascondeva la cocaina nelle tasche del gilet durante il giro di spaccio a Intra: arrestato Articoli correlati Nascondeva cocaina nelle calze: 73enne denunciato per spaccio, "tradito" dal viavai di clientiUn sospetto viavai di persone che si introducevano nell’edificio per pochi minuti, per poi allontanarsi rapidamente, ha fatto scattare l’attenzione... Spaccio a Matera, 65enne trafficava ecstasy e MDMA e nascondeva 150mila euro nelle buste del pane, arrestatoUn arresto e ingenti sequestri di sostanze stupefacenti e denaro, questo il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a...