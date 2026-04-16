Cobolli-Kopriva ATP Barcellona 2026 | orario tv programma streaming

Flavio Cobolli si prepara a sfidare Vit Kopriva nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Monaco. L'incontro si terrà nei prossimi giorni e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming. Cobolli, attualmente in corsa nel torneo, ha superato le fasi precedenti, mentre Kopriva ha ottenuto la qualificazione battendo avversari di rilievo. L’orario preciso e il programma completo saranno comunicati nelle prossime ore.

Flavio Cobolli affronterà Vit Kopriva ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Monaco: dopo aver regolato il padrone di casa Diego Dedura e il belga Zizou Bergs, il tennista italiano tornerà sulla terra rossa tedesca per fronteggiare un rivale degno di nota, capace di eliminare Luciano Darderi al secondo turno dopo l’esordio vincente contro la wild-card Engel. L’appuntamento è per venerdì 17 aprile alle ore 11.00, sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata sul Campo Centrale. Il 23enne, numero 16 del mondo, incrocerà il 28enne, numero 78 del ranking ATP: non ci sono precedenti sul circuito maggiore, ma il ceco ha prevalso in due incontri Challenger nel 2023 (agli ottavi di finale a Sanremo e ai quarti di finale in quel di Szczecin).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cobolli-Kopriva, ATP Barcellona 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Berrettini-Kopriva oggi, ATP Buenos Aires 2026: orario, programma, streamingGli Argentina Open 2026 di tennis vedranno scattare gli ottavi di finale a Buenos Aires: oggi, mercoledì 11 febbraio, tornerà in campo anche... Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Francisco Comesana al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo: l’appuntamento è per lunedì 6 aprile, sarà il quarto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cobolli ai quarti, Darderi fuori con Kopriva; Atp Monaco di Baviera, Cobolli supera Bergs e avanza ai quarti, Darderi si arrende a Kopriva. Giovedì Musetti a Barcellona; Flavio Cobolli v Vit Kopriva (17/04/2026); Cobolli, bei segnali a Monaco di Baviera: è ai quarti contro Kopriva. Cobolli-Kopriva, ATP Barcellona 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Vit Kopriva ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Monaco: dopo aver regolato il padrone di casa Diego Dedura e il belga ... oasport.it Cobolli sfida Kopriva per la semifinale a Monaco: le curiositàFlavio Cobolli giocherà contro il ceco Vit Kopriva il suo quindicesimo quarto di finale ATP, il secondo al 'BMW Open by Bitpanda', l'ATP 250 ... sport.tiscali.it Niente derby con Cobolli per Darderi. Sarà Kopriva a sfidare Flavio nei quarti di finale dopo aver rimontato Luciano facebook ATP Monaco: Kopriva nega i quarti a Darderi e raggiunge Cobolli x.com