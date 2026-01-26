È stato firmato un nuovo protocollo di collaborazione tra la Questura di Andria, associazioni e enti locali, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani con disabilità. L’accordo, sottoscritto con il supporto di diverse organizzazioni, intende promuovere iniziative concrete per mettere la persona al centro dell’azione istituzionale, rafforzando il rapporto tra istituzioni, volontariato e comunità.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: È stato sottoscritto un innovativo protocollo di collaborazione tra la Questura e l’Organizzazione di Volontariato “ Gruppo di Volontariato e Protezione Civile ” dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – sezione di Barletta, insieme ai partner Work-Aut, AIPD Barletta, Fondazione Pugliese per le Neurodiversità e Centro Zenith, con l’obiettivo di promuovere percorsi concreti di inclusione sociale e lavorativa a favore di giovani con disabilità. Il progetto pone la persona al centro dell’azione istituzionale e si traduce in un’esperienza sperimentale di front-office che vede il coinvolgimento attivo dei giovani partecipanti, affiancati da tutor qualificati e supportati da personale formato, nelle attività di accoglienza, informazione e orientamento al pubblico. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Andria, inclusione sociale e lavorativa di giovani con disabilità: accordo polizia-associazioni "La persona al centro dell'azione istituzionale"

