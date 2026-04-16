Clima teso tra Gasp e Ranieri | caso Wesley il punto sulle dimissioni

Da sei giorni si susseguono tensioni tra l’allenatore e il senior advisor di una squadra di calcio dopo le dichiarazioni di quest’ultimo, che hanno provocato una frattura evidente tra i due. La situazione riguarda anche il caso Wesley, e al momento non si registrano segnali di dialogo tra le parti. La discussione ha portato a una rottura ormai definita come insanabile, e il clima tra i due professionisti rimane molto teso.

La rottura tra l’allenatore e il senior advisor giallorosso è ormai insanabile Sono passati sei giorni dal clamoroso sfogo di Claudio Ranieri che ha scavato un solco praticamente incolmabile tra sé e Gian Piero Gasperini. In attesa che arrivino nella Capitale, i Friedkin hanno tenuto diverse videochiamate con i duellanti, ma i tempi per la tregua auspicata non sembrano proprio maturi, anzi. Clima teso tra Gasp e Ranieri: nuovo round e dimissioni (Ansa Foto) – calciomercato.it Martedì scorso, infatti, secondo la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport è andato in scena un nuovo scontro verbale tra Gasp e il senior advisor giallorosso, che ha coinvolto anche il direttore sportivo Frederic Massara.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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