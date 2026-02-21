Europa +3°C entro il 2100 | 1.680 mld € per adattarsi al clima

L’Europa rischia di affrontare un aumento delle temperature fino a +3°C entro il 2100, secondo uno studio recente. Questa crescita potrebbe causare eventi meteorologici estremi e danni all’agricoltura. Per far fronte a queste sfide, sono stati stanziati 1.680 miliardi di euro destinati all’adattamento climatico. Le autorità europee accelerano i piani per ridurre le emissioni e proteggere le comunità più vulnerabili. La questione rimane urgente e richiede interventi efficaci.

L’Europa si prepara a un futuro climatico radicalmente mutato, con un aumento previsto delle temperature fino a +3°C entro il 2100. Un maxi piano da 1.680 miliardi di euro, destinato a misure di adattamento, è stato delineato per proteggere infrastrutture, ecosistemi e garantire la sicurezza alimentare, con l’Italia, la Francia, la Germania e la Spagna tra i paesi più vulnerabili. Questo piano rappresenta una risposta all’allarme lanciato dal comitato scientifico europeo, che ha dichiarato insufficienti gli sforzi attuali per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. La consapevolezza di una traiettoria verso un riscaldamento globale più intenso rispetto a quanto previsto dall’accordo di Parigi del 2015 ha spinto gli esperti a rivedere le strategie di adattamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu Reddito pro capite, calo fino al 10% entro il 2100 a causa del clima. I dati SvimezIl reddito pro capite in Italia potrebbe diminuire tra il 2,8% e il 9,5% entro il 2100. “L’Europa si prepari a un riscaldamento di 3°C entro il 2100”, avverte l’ESABCCL’ESABCC avverte che l’Europa rischia di riscaldarsi di 3°C entro il 2100, mettendo a rischio le colture agricole del Sud Italia. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’Europa si prepari a un riscaldamento di 3°C entro il 2100, avverte l’ESABCC; L’Europa non è preparata a un aumento di temperatura di quattro gradi, avvertono i consulenti; Il riscaldamento globale va verso +3°C. Gli esperti lanciano l'allarme: L'Europa non è preparata; Cambiamento climatico, l’Europa non è preparata a un aumento di temperatura di quattro gradi. Il Montenegro sulla strada dell'Ue. Predrag Zenovic: "Saremo 28 entro il '28, per un'Europa più forte" (di I. Rusconi, IAI) x.com Carenza di infermieri in Europa, Oms: “Entro il 2030 ne potrebbero mancare un milione”: Entro il 2030 la regione europea dell’Oms potrebbe far registrare una carenza di quasi un milione di infermieri. Lo rileva l’Ufficio europeo per l’Organizzazione Mondiale - facebook.com facebook