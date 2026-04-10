Negli ultimi mesi, il nome di Claudia Conte è stato spesso al centro di discussioni pubbliche, partecipando a vari incontri e programmi televisivi. Recentemente, sono emerse alcune incertezze riguardo al suo curriculum e alle immagini condivise sui social media. La sua presenza si è fatta notare in eventi ufficiali e incontri istituzionali, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Il nome di Claudia Conte è rimbalzato per mesi tra eventi pubblici, salotti televisivi e convegni istituzionali. Ora però, dopo il caso che la lega al ministro Matteo Piantedosi, un’inchiesta del quotidiano Domani solleva domande pesanti su titoli di studio, esperienze dichiarate e persino su alcune immagini pubblicate sui social. Al centro della ricostruzione c’è la figura della 34enne ciociara, indicata come presunta amante del ministro, e un profilo pubblico che – secondo i giornalisti – poggerebbe su credenziali difficili da verificare, tra curriculum, incarichi e contenuti condivisi online. Le verifiche di Domani sul curriculum. Secondo quanto riportato da Domani, nel curriculum di Claudia Conte compare una laurea magistrale in Legge, ma senza indicare ateneo né votazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Claudia Conte dopo Piantedosi, i dubbi di Domani su curriculum e foto social

“Ma quindi…”. E dopo il caso Piantedosi, i dubbi della stampa su Claudia ConteIl suo nome è circolato a lungo tra eventi, salotti televisivi e convegni istituzionali, costruendo nel tempo un profilo apparentemente solido e...

Donzelli su Piantedosi e Claudia Conte: Non è un nuovo caso Sangiuliano(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2026 "Secondo me anche Gennaro, il caso Sangiuliano è venuto fuori e poi ricordo dopo mesi che è indagata la Boccia,...

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Piantedosi torna a Palazzo Chigi dopo il caso Claudia Conte. Era la «vendetta di una donna innamorata» o uscirà altro?Conte, dopo la rivelazione dell’affaire, si è eclissata. Poca attività sui social, nessuna dichiarazione a parte quella strappata dalla troupe di È sempre Cartabianca: «Mi sono affidata a un legale ... roma.corriere.it

. @paolomieli: "Si smoscia il caso Piantedosi-Claudia Conte. Vittorio Feltri incoraggia il ministro: vai avanti, la sinistra è solo guardona. Vediamo se Piantedosi riuscirà a mantenere il silenzio per altri due giorni in cui sarà esposto come tutto il governo" x.com

Piantedosi torna a Palazzo Chigi dopo il caso Claudia Conte. Era la «vendetta di una donna innamorata» o uscirà altro Il ministro è tornato a Palazzo Chigi dopo le rivelazioni della giornalista sulla loro love story Chiudere la questione, che l’interessato defini - facebook.com facebook