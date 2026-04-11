Crozza Piantedosi sul caso Claudia Conte | Le guardavo solo il curriculum

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza nei panni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alle prese con il caso che coinvolge la giornalista Claudia Conte, in una difesa tutta incentrata sul principio di merito e sulle sole valutazioni curriculari. Questo articolo CrozzaPiantedosi sul caso Claudia Conte: "Le guardavo solo il curriculum" proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

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“Di Claudia Conte guardavo solo il curriculum…”: Crozza-Piantedosi alle prese con il caso della giornalista che ha rivelato di essere la sua compagnaIl comico veste i panni del ministro dell'Interno: "Voi non avete idea che calze arretate la Conte metteva su col curriculum.

Caso Claudia Conte dopo Piantedosi, i dubbi di Domani su curriculum e foto socialIl nome di Claudia Conte è rimbalzato per mesi tra eventi pubblici, salotti televisivi e convegni istituzionali.