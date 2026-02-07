In occasione della Festa della Toscana, Motus porta la danza al Museo Cassioli di Asciano. La compagnia presenta “Come potevamo noi danzare”, uno spettacolo che unisce arte e movimento per parlare di pace. L’evento coinvolge anche il Comune di Asciano, il Museo Cassioli e la Fondazione Musei Senesi, con il sostegno del Consiglio regionale. Una serata dedicata a far dialogare le discipline artistiche e a trasmettere un messaggio di speranza.

“Come potevamo noi danzare” è un progetto che celebra il valore della pace attraverso il linguaggio universale della danza e dell’ arte, realizzato da Motus in collaborazione con il Comune di Asciano, il Museo Cassioli e la Fondazione Musei Senesi, con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, per celebrare la Festa della Toscana. Il progetto dà il titolo alla performance omonima della Compagnia Motus, creata appositamente per il Museo Cassioli, e preannuncia il tema della manifestazione che si ispira al più noto verso “Come potevamo noi cantare” di Salvatore Quasimodo (dalla poesia Alle fronde dei salici, pubblicata nel 1946) immagine dell’occupazione e delle violenze della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Motus al Cassioli. Quando la danza incontra l’arte

Approfondimenti su Motus Al Cassioli

Domenica sera, il centro di Olgiate Olona si riempie di musica e movimento per festeggiare i vent’anni del Centro Arte Danza.

Venerdì sera nel salone d’onore del Circolo Negozianti, al Palazzo Roverella, si è tenuto il concerto ‘Melodies’.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Motus Al Cassioli

Argomenti discussi: Motus al Cassioli. Quando la danza incontra l’arte.

Motus al Cassioli. Quando la danza incontra l’arteCome potevamo noi danzare è un progetto che celebra il valore della pace attraverso il linguaggio universale della danza e dell’ arte, realizzato da Motus in collaborazione con il Comune di Asciano, ... lanazione.it