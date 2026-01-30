Musica senza tempo con ‘Melodies’ Quando l’arte incontra la solidarietà

Venerdì sera nel salone d’onore del Circolo Negozianti, al Palazzo Roverella, si è tenuto il concerto ‘Melodies’. Due artisti, Antonio Rolfini al pianoforte e Simone Montanari al violoncello, hanno regalato un’ora di musica intensa e coinvolgente davanti a un pubblico attento. L’evento, che unisce arte e solidarietà, ha riscosso grande successo tra i presenti.

Nell’affascinante salone d’onore del Circolo Negozianti, nel Palazzo Roverella della nostra città, venerdì scorso alle 21 si è tenuto il meraviglioso concerto ‘Melodies’, che ha visto la sempre pregevolissima esibizione dei talentuosi maestri Antonio Rolfini e Simone Montanari, rispettivamente al pianoforte ed al violoncello. Il maestro Rolfini ha riarrangiato con eccellente successo melodie famose classiche e moderne (di qui il titolo ‘Melodies’), colonne sonore di grandi film, cavalli di battaglia di grandissimi gruppi della musica moderna, come i Beatles e i Queen. Pur trattandosi di brani famosissimi, il prezioso contributo del maestro ha fatto ascoltare ai numerosissimi presenti brani da un sapore nuovo, grazie ad una rilettura che ne ha anche valorizzato i pregi: un esempio è il medley dedicato a 3 iconici brani dei Beatles, Yesterday, Hey Jude e Michelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

