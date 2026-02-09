Frosinone accoglie il Setterosa | raduno nazionale Under 15 di pallanuoto per affinare la preparazione

Frosinone si prepara ad accogliere il Setterosa Under 15. Dal 15 al 18 febbraio, lo Stadio del Nuoto ospiterà le giovani atlete italiane in un raduno di allenamento intensivo. La città si anima con l’arrivo delle future stelle della pallanuoto femminile, che lavorano per migliorare tecnica e spirito di squadra in vista di competizioni future.

Frosinone nel Setterosa: la Nazionale Under 15 di Pallanuoto al Raduno di Preparazione. Frosinone si prepara ad accogliere un evento di rilievo per la pallanuoto giovanile italiana: dal 15 al 18 febbraio, lo Stadio del Nuoto ospiterà la Nazionale Femminile Under 15 per un raduno di allenamento intensivo. L’iniziativa, che coinvolge le migliori atlete italiane nate dal 2010 in poi, rappresenta un momento cruciale nel percorso di preparazione della squadra, guidata dal tecnico Aleksandra Cotti. L’arrivo del Setterosa nel capoluogo ciociaro non è solo un evento sportivo, ma anche un’opportunità di crescita e promozione per la città e per l’impianto sportivo che la ospiterà.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Frosinone Pallanuoto

Il Setterosa di pallanuoto femminile si trova in raduno al Polo Natatorio di Ostia, dove resterà fino al 15 gennaio.

Il Setterosa, la squadra nazionale femminile di pallanuoto, si sta preparando presso il Polo Natatorio di Ostia sotto la guida del coach Carlo Silipo.

