Circolo Tennis Manfredonia Concluso il torneo Open Re Manfredi

È terminato il torneo Open “Re Manfredi” al Circolo Tennis di Manfredonia, segnando l’inizio della stagione 2026 del circolo. L’evento ha coinvolto diversi tennisti e ha rappresentato il primo appuntamento ufficiale dell’anno sportivo. La competizione ha visto sfide tra giocatori di vari livelli, attirando l’attenzione degli appassionati locali. La conclusione del torneo apre le porte a nuove gare e iniziative nel calendario della struttura.

🎾 🎾 Si è concluso il primo appuntamento della stagione 2026 del Circolo Tennis Manfredonia: il torneo Open “Re Manfredi”, che apre la stagione sportiva-agonistica del circolo. Nel tabellone Open maschile, ottima prestazione di Costamagna, che conquista il titolo in finale su Espedito. A Costamagna vanno i complimenti per il successo, ma un plauso speciale va anche a Espedito per l’ottimo torneo disputato. Nel torneo femminile, la vittoria è andata a Siena Marielisa, che si è imposta su Todesco Francesca. Per quanto riguarda la categoria di 4ª maschile, si segnala il successo di Lorenzo Pellegrino, giovane sipontino in continua crescita che conferma il suo buon momento di forma.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Circolo Tennis Manfredonia. Concluso il torneo Open Re Manfredi Notizie correlate Leggi anche: Daniel Bartolini conquista il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cesena Presentata l'edizione del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cesena, 1500 euro di montepremiScatta domani l'edizione del torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Cesena, il trofeo “Agenzia d’Affari Cesena e Cesenatico” dotato di...