Presentata l' edizione del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cesena 1500 euro di montepremi

Domani prende il via l’edizione del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cesena, intitolato “Agenzia d’Affari Cesena e Cesenatico”. L’evento, con un montepremi di 1500 euro, si propone come un’occasione per appassionati e giocatori di confrontarsi in un’atmosfera sportiva e rispettosa delle regole. La competizione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti, offrendo un’opportunità di crescita e di confronto a livello nazionale.

Scatta domani l'edizione del torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Cesena, il trofeo “Agenzia d’Affari Cesena e Cesenatico” dotato di 1500 euro di montepremi. Al torneo hanno aderito 192 giocatori, ne sono stati accettati i 92 con miglior classifica, tanto che è diventato un torneo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Tennis, avanza il 7° memorial “Piero Serafini”, torneo nazionale Open con 3.000 euro di montepremiLa settima edizione del Memorial “Piero Serafini” si svolge sui campi del Tennis Club Riccione, proponendosi come un prestigioso torneo nazionale Open maschile con un montepremi di 3. Australian Open, montepremi da record: ecco quanto incasseranno i tennisti nei vari turni del torneoGli Australian Open, in programma a Melbourne dal 18 gennaio al 1 febbraio, rappresentano uno degli appuntamenti più importanti del tennis internazionale. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Tumori maschili: presentata la nuova edizione de i Broccoli per la ricerca®; Emilia-Romagna - Presentata in conferenza stampa la XXVIII^ edizione del Trofeo Mariele Ventre; Caorle, presentata la 55a edizione del Salone Nazionale dell’Alto Adriatico, in programma dal 26 al 29 gennaio; Presentata l'edizione 2026 del concorso fotografico Said Desiderio di città. La città la mia casa. Presentata la XXIX edizione del Carnevale Storico dei Figli di BoccoDomeniche del 1 e 8 febbraio a Castiglion Fibocchi l’evento dedicato ad Elisa Carloni, prima donna Sindaco di un comune toscano ... lanazione.it Presentata l'8/a edizione del Festival dello Sport di TrentoTorna dal 9 al 12 ottobre 2025 il Festival dello Sport di Trento, giunto all'ottava edizione e intitolato quest'anno Adrenalina Pura. Organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, con ... ansa.it Presentata a Itas Forum l’edizione 2026 di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, fiera leader in Italia del settore HoReCa. Un appuntamento speciale che dal 2 al 5 febbraio riunisce al quartiere fieristico di Riva del Garda esperienze, accessibilità e un ricco facebook Presentata la ª . Nuova direzione artistica di Enrico Romero e Giuseppe Vigna. Dal 15 febbraio al 27 marzo a Prato, un'edizione speciale per il centenario di Miles Davis e John Coltrane. Tutto il programma qui: bit.ly/MetJazz26 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.