Daniel Bartolini conquista il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cesena

Daniel Bartolini ha vinto il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cesena. In finale, ha battuto Edoardo Betti e si è portato a casa il trofeo “Agenzia d’Affari Cesena e Cesenatico”, con un montepremi di 1500 euro. Un risultato importante per il giocatore cervese, che si conferma tra i protagonisti della scena tennistica locale.

Daniel Bagnolini trionfa a Cesena. Il giocatore cervese travolge in finale Edoardo Betti e si aggiudica da grande protagonista il torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Cesena, il trofeo “Agenzia d’Affari Cesena e Cesenatico” dotato di 1500 euro di montepremi. L’atto finale del torneo cesenate è andato in scena domenica davanti ad una bella cornice di pubblico. E’ stata una finale decisamente a senso unico, con un unico protagonista, solo in avvio c’è stato un minimo di equilibrio, ma Bagnolini ha strappato il servizio al 3° game e da lì in avanti è iniziata una sorta di cavalcata vincente per il 2.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Daniel Bartolini Presentata l'edizione del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cesena, 1500 euro di montepremi Domani prende il via l’edizione del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cesena, intitolato “Agenzia d’Affari Cesena e Cesenatico”. Tennis, avanza il 7° memorial “Piero Serafini”, torneo nazionale Open con 3.000 euro di montepremi La settima edizione del Memorial “Piero Serafini” si svolge sui campi del Tennis Club Riccione, proponendosi come un prestigioso torneo nazionale Open maschile con un montepremi di 3. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Daniele Gale Bartolini (@danielegale.bartolini) - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.