Nel 2026 si compie il quarto anno di attività della scuola per pastori e allevatori, parte del progetto Life ShepForBio. La scuola si svolge nel cuore del Parco Nazionale, con l’obiettivo di formare i pastori sulla gestione delle praterie e dei lupi. Questa iniziativa fa parte delle azioni di conservazione previste dal progetto, avviato nel 2023.

Il progetto Life ShepForBio riparte da Premilcuore: 66 domande per soli 8 posti. Un percorso gratuito tra teoria e stage in azienda per rilanciare un mestiere antico in chiave moderna Il 2026 è il quarto anno di attività della scuola per pastori e allevatori, una delle attività di conservazione previste nell’ambito del progetto Life20 NatIt001076 Life ShepForBio (Azione C5). Il progetto ha come obiettivo principale il miglioramento dello stato di conservazione di tre habitat di prateria, riconosciuti di importanza naturalistica dall’Unione Europea, proprio attraverso lo sviluppo e la promozione di attività pastorali, le uniche in grado garantire una gestione sostenibile e duratura di questi ambienti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Praterie da salvare e lupi da gestire: la scuola per pastori fa tappa nel cuore del Parco Nazionale

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