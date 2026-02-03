Muore dopo le dimissioni dal Pronto soccorso l' Asp nissena condannata a un risarcimento di 350mila euro

Una donna è morta poco dopo aver lasciato il pronto soccorso dell’Asp nissena. La famiglia ha citato in giudizio l’azienda sanitaria e il tribunale di Caltanissetta ha condannato l’Asp a risarcire con 350 mila euro. La causa nasce da una serie di vicende che hanno portato alla morte della paziente, avvenuta poco dopo le dimissioni. I giudici hanno ritenuto l’azienda responsabile di aver contribuito al decesso.

Il tribunale di Caltanissetta, sezione civile unica, ha condannato l'Asp nissena al pagamento di 348.079 euro a Carmelina Ognibene, assistita dagli avvocati Filippo Mantegna e Laura Ballati del foro di Enna, per la morte della madre, un'insegnante di 51 anni di Mussomeli, Giuseppina Zuzzè, deceduta dopo essere stata ricoverata all'ospedale Maria Immacolata Longo di Mussomeli il 18 gennaio 2020. Per il tribunale civile i gravi ritardi, le mancate diagnosi e le ingiustificabili omissioni hanno portato al decesso la donna che, affetta dal morbo di Crohn, si era recata in ospedale il giorno prima della morte con forti dolori addominali ma era stata subito dimessa.

