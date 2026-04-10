Morta per un' emorragia dopo il ricovero | Asp condannata a pagare oltre 721 mila euro

Un'ordinanza ha stabilito che l’Azienda Sanitaria Provinciale deve pagare più di 721 mila euro come risarcimento per la morte di una donna avvenuta dopo un ricovero in un ospedale della provincia. La causa era legata a un’emorragia che si è verificata durante il trattamento e ha portato al tragico decesso. La decisione si basa su una valutazione legale dei fatti e delle responsabilità.

Un risarcimento da oltre 721 mila euro per la morte di una paziente ricoverata all’ospedale di Agrigento. È quanto stabilito dal Tribunale che ha condannato l’Azienda sanitaria provinciale al pagamento della somma in favore degli eredi della donna deceduta dopo il ricovero.La vicenda risale al 23. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Muore dopo il ricovero, Azienda Ospedaliera dei Colli condannata a pagare oltre 300mila euroI familiari di una donna risarciti con oltre 300mila euro dopo il ricovero e il decesso. Leggi anche: Tribunale di Catania riconosce buoni pasto a operatore turnista, Asp condannata a pagare 12.612 euro Temi più discussi: Violeta Timosco morta a 49 anni per un'emorragia cerebrale: Viveva per le nostre due figlie; Morta a 49 anni per un’emorragia: Ha vissuto per la sua famiglia; Arianna Zaia muore a 29 anni dopo un'emorragia cerebrale, era volontaria in Pediatria. ?Ha illuminato la sofferenza dei bambini; Emorragia cerebrale a 29 anni: Preganziol in lacrime per l'addio ad Arianna Zaia. Violeta Timosco morta a 49 anni per un'emorragia cerebrale: «Viveva per le nostre due figlie»FONTANIVA (PADOVA) - Un malore improvviso, una situazione clinica molto seria, la speranza che si riesca a risolverla. Purtroppo tutto vano. Troppo grave l'emorragia cerebrale che in ... ilgazzettino.it Malore improvviso, Arianna Zaia muore a 29 anni per un'emorrargia celebrare. Una vita tra volontariato e impegno civico: «Di te resta purezza e bontà»È stato un attimo e Arianna Zaia è morta a soli 29 anni per un'emorragia cerebrale. A nulla sono servite le cure dei medici, dopo il ricovero in ospedale di Mestre, comune ... corriereadriatico.it Carmina Spagnolo è morta dopo essere stata travolta da un’auto in via Pisanello a Milano. La donna era appena caduta con la bici tra le auto in sosta vietata per il mercato rionale - facebook.com facebook Meno male che mia suocera è morta. Altrimenti rimorirebbe per la delusione. x.com