Ac Boilers a Gioia del colle due giorni di presidio per la cessione saltata La denuncia dei lavoratori | Sussidi in ritardo

Ac Boilers di Gioia del Colle ha attivato due giorni di presidio dopo che la cessione aziendale è saltata, lasciando i lavoratori senza certezze. La causa principale è il ritardo nei pagamenti dei sussidi, che provoca tensioni tra i 120 dipendenti. Luca Nicastri, rappresentante sindacale della Fiom Cgil, spiega che l’incertezza non riguarda più solo il lavoro, ma anche la stabilità economica delle famiglie. La situazione rimane critica e i lavoratori attendono risposte chiare.

Lunedì e martedì si terrà un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento, mentre i sindacati hanno indetto uno sciopero di otto ore a livello nazionale. La trattativa con Az Impianti è in stallo, sembrerebbe per alcune incongruenze nell'istruttoria. "Prima l'incertezza era solo per il lavoro, ora è anche economica". Luca Nicastri, rsu della Fiom Cgil dello stabilimento Ac Boilers di Gioia del Colle, si fa portavoce delle preoccupazioni dei 120 dipendenti al centro della vertenza seguita al blocco della produzione e al tentativo di reindustrializzazione, oggi in una fase di stallo.